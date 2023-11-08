Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin, kazananları belli oldu. Ödül töreni, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ' Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin, kazananları belli oldu. Ödül töreni, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, kurucusu ve yazarı olduğu Yön ve Devrim dergileriyle aydın hareketinin öncüsü ve yürütücüsü olan Doğan Avcıoğlu için sosyal bilimler alanında "Doğan Avcıoğlu Ödülleri" düzenliyor. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen "Doğan Avcıoğlu Ödülleri"nin bu yıl ikincisi yapıldı. Doğan Avcıoğlu'nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak, yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödülün kazananları belli oldu.

ONUR ÖDÜLÜ KORKUT BORATAV'IN

Seçici kurulunda Altan Öymen, Barış Zeren, Behlül Özkan, Cangül Örnek, Deniz Hakyemez, Elif Akkaya, Gamze Yücesan Özdemir, Merdan Yanardağ, Okan İrtem, Orhan Gökdemir, Özge İzdeş Terkoğlu, Tolga Gürakar ve Uluç Gürkan'ın yer aldığı ödülde; birinci eser Fatma Eda Çelik'in "Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyet"e, ikinci eser ise Nevzat Evrim Önal'ın "İnsan Bencil mi?" seçildi. 2'nci Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin onur ödülüne ise Korkut Boratav layık görüldü. 2'nci Doğan Avcıoğlu Ödülleri'nin ödül töreni, 19 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.