Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde tiyatro ve geleneksel el sanatları ilgi odağı oldu

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde 'Sen de Gitme Triyandafilis' müzikli oyunu izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca geleneksel bez bebek yapım atölyesi, katılımcıları Anadolu'nun el sanatlarıyla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde de tiyatro ve geleneksel el sanatları etkinlikleriyle sanatseverlerden tam not aldı. Festival kapsamında sahne alan "Sen de Gitme Triyandafilis" adlı müzikli oyun, izleyicilere duygu yüklü bir anlatı sundu.

Ayla Kutlu'nun aynı adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan, R. Emre Basalak'ın ise oyunlaştırıp yönettiği yapım; gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini sahneye taşıdı. 1930'lu yıllardan yüzyılın son çeyreğine uzanan bir zaman dilimini ele alan oyun, bir Rum ailenin çocuk ruhunu koruyan kızı Triyandafilis'in öyküsünü müzik ve dramatik bir dille izleyiciye aktardı. Hatay'ın kültürel hafızasına ve insan hikayelerine odaklanan eser, festival konuklarının büyük beğenisini topladı.

Bez bebek geleneği atölyede yaşatıldı

Festivalin geleneksel sanatlar ayağında ise "Bebek Yapım Atölyesi" düzenlendi. Atölyede eğitmen Saliha Demiral, Anadolu'nun geleneksel el sanatları arasında yer alan bez bebek yapımının inceliklerini katılımcılarla paylaştı.

Kumaş, iplik ve doğal dolgu malzemeleri kullanılarak hazırlanan bez bebeklerin, yalnızca bir oyuncak olmadığı; aynı zamanda yerel kimliği, geleneksel giyim kültürünü ve toplumsal değerleri yansıtan önemli bir kültürel miras unsuru olduğu vurgulandı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, geleneksel bez bebek yapım tekniklerini yakından tanıyarak üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

