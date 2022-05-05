Eskişehir'de Yunus Emre Kitapları Sergisi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Yunus Emre Anma Haftası kapsamında "Yunus Emre Kitapları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Eskişehir İl Halk Kütüphanesindeki serginin açılışına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade ile diğer ilgililer katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen AK Parti Milletvekili Avcı gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Halk Kütüphanesinin birçok kültürel faaliyete zemin oluşturduğunu anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Eskiden aynı yerde 800 metrekarelik bir il halk kütüphanemiz vardı ve maalesef ihtiyaçlara cevap vermiyordu. Şimdi çok şükür 800 metrekarelik eski kütüphanenin yerine yapılan 8 bin metrekarelik yeni bir kütüphane oldu. Konferans salonuyla, sinema salonuyla, farklı yaş gruplarına yönelik alan ve bölümleriyle burası hem bir kütüphane hem de bir kültür merkezi işlevi görüyor. Günlük giriş yapan ziyaretçi sayısı 3 binleri buluyor. Karşısındaki Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi açıldığı zaman hem buranın 3 bin kişiyi aşan talebine destek olacak hem de yaz mevsiminde çocuklarımız, gençlerimiz orada kültürel faaliyetlerde bulunacak. Eskişehir hep daha iyilerine layık."

Avcı, Eskişehir İl Halk Kütüphanesinin zengin bir süreli yayın ve kitap koleksiyonunun olduğunu vurguladı.

AK Parti Milletvekili Günay da Yunus Emre Anma Haftası'nda açılan sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunus Emre'yi anlamanın önemine değinen Günay, "Bu sergide de yıllarca boyunca Yunus Emre hakkında yazılan eserler, yapıtlar var. Yunus Emre'ye sahip çıkıyoruz ama onun yaşam felsefesine de sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Günay, kütüphaneye olan yoğun talebin Eskişehir'e yakıştığını belirterek bundan sonra kente yatırım ve eserlerle hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Azade ise 5-10 Mayıs tarihleri arasında Yunus Emre Anma Etkinlikleri düzenlediklerini anımsatarak, Yunus Emre'nin bir haftaya sığmayacak tasavvuf ve halk şairi olduğunu vurguladı.

Yunus Emre'nin felsefenin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğinin altını çizen Azade, "Hepimizin hoşgörüyle, sevgiyle birbirimizle olumlu şekilde yaşamamız gerekiyor. Yunus Emre Anma Haftası boyunca kütüphanemizdeki cep sinemasında öğrenciler için Yunus Emre filmi gösterimi olacak." dedi.

Azade, İl Halk Kütüphanesinin 130 bin kitapla hizmet verdiğini aktararak, kütüphaneye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Vatandaşlardan 69 yaşındaki Halit Demet de İl Halk Kütüphanesinde Eskişehir'de kütüphaneciliğin en üst seviyesiyle karşılaştığına dikkati çekerek, herkesin kütüphaneden rahatlıkla faydalanabildiğinin altını çizdi.

İl Halk Kütüphanesi giriş katında açılan ve 100'ü aşkın kitabın bulunduğu sergi, 10 Mayıs'a kadar gezilebilecek.