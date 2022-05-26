Eskişehir'de uluslararası öğrenciler pelte ve tavuk dolması pişirdi - Haberler

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, Türk mutfağının geleneksel tatlarından pelte ve tavuk dolması hazırladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında AÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce "Türk Mutfağı Atölyesi" gerçekleştirildi.

Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hilmi Rafet Yüncü koordinatörlüğünde düzenlenen atölye çalışmalarında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri Mert Efe Dursun ve Sedanur Akkoç'un yardımıyla uluslararası öğrenciler yemek yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Efe Dursun, Türk Mutfağı Haftası'nın önemine dikkati çekerek, "Güzel bir haftada güzel bir etkinlikte buluştuk. Türk mutfağına yoğunlaşabilmek adına Türk mutfağının üç fazını inceledik. Hem Orta Asya, hem Selçuklu hem de Osmanlı mutfağından numunelerimiz var. Yabancı uyruklu öğrencilere pelte ve tavuk dolması yaptırdık. Onların kendi ülkelerinde de icra edebileceği, keyifli ve yapması kolay şeyler bulmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

TÖMER öğrencilerinden Luc Nodjitan ise Türk mutfağına özgü yemekler hazırlayıp birlikte tadına baktıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı sunanlara teşekkür etti.