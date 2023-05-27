Eskişehir'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında ilçenin Gökçekuyu Mahallesi'ne özgü yemekler tanıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çatısı altında kurulan stantta Eskişehir'deki bütün kadın kooperatiflerine yöresel yemeklerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı sunuldu. Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından katılımcıların beğenisine sunulan börek, sarma, gözleme, bazlama ve dolma gibi 25 çeşit yemek ziyaretçilerden tam not aldı.

Eskişehir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Han Kaymakamlığı işbirliğiyle kurulan stantta ilçenin Gökçekuyu Mahallesi'ne özgü yemekler tanıtıldı.

Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Vilayet Meydanı'nda düzenlenen programda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çatısı altında kurulan stantta Eskişehir'deki bütün kadın kooperatiflerine yöresel yemeklerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı sunuldu.

Stantta SS Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İnönü Hünerli Ev Kadınları Üretim, Girişim ve İşletme Kooperatifi, Hanımelleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Eskişehir Her Ev Bir Atölye Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürünleri katılımcılardan ilgi gördü. "Ekolojik Köy Gökçekuyu" standında kurulan ocaklarda meşe odunu ateşi ile ısıtılan sacda gün boyu pişirilen gözlemeler katılımcılara ikram edildi.

Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından katılımcıların beğenisine sunulan börek, sarma, gözleme, bazlama ve dolma gibi 25 çeşit yemek ziyaretçilerden tam not aldı.

Ziyaretçilerin gözdesi ise kooperatif üyesi kadınların sacda pişirdiği haşhaşlı gözleme oldu. Kooperatif üyesi kadınların sundukları yemeklerin yanı sıra sergilenen yöresel oyunlar ve kurulan mini çiftlikler beğeni topladı.

Mutlu Buzağı Kampı, Midas Tavuk Krallığı, Yaramaz Oğlakların Seyir Tepesi ve Frig Kuzu Kreşi'ni sembolize eden minik çiftlikler, buzağı, kuzu ve oğlaklara yazılan şarkılar eşliğinde çocukların yanı sıra büyükler tarafından beğenildi.