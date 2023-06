Eskişehir'de Tatarlar Sabantuy Festivali'nde buluştu

ESKİŞEHİR'de 'Sabantuy' adı verilen festivalde bir araya gelen Tatarlar, tarlaya ekilen mahsulün bereketli olması için dua etti, ardından Tataristan'dan gelen sanatçılarla doyasıya eğlendi.

Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği organizasyonu ile Tatarlar, Çifteler ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde 'Sabantuy' adını verdikleri festivalde bir araya geldi. Mesire alanındaki festivale; Tataristan Cumhuriyet Türkiye Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin, Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Vedat Doğu, dernek üyeleri ile aralarında Antalya, İzmir ve Konya'nın da bulunduğu Türkiye'nin farklı şehirlerden gelen Tatarlar katıldı. Festivalde; tarlalara ekilen tohumların bereketli çıkması için dua edilirken, geleneksel olarak Türk bayrağı da taşındı. Daha sonra Tataristan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ekipler, gösteri yaptı. Tataristan'dan gelen sanatçılar konser verdi. Festivale geleneksel kıyafetleri ile katılanlar gösterilere eşlik etti.

Ayrat Gataullin, festival sayesinde gelecek nesillere Tatarların örf ve adetlerinin aktarıldığını belirterek, "Tatarlar, bulunduğu her yerde, örf ve adetleri, tarihi, kültürü, şarkıları hem de spor etkinlikleri, yetenekleri gösteriyor. Festivalin amacı; tarlalardaki ekin işlemleri bittikten sonra doğaya teşekkür etmek için Tatar halkı ile toplanmak. Çok eskilerden bugüne halen devam ettirmekteyiz" dedi.

'FESTİVAL, 130 YILDIR YAPILIYOR'

Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Vedat Doğu da 130 yıldır her yıl geleneksel olarak festivalin yapıldığını belirterek, "Eskişehir Kazan Tatarları olarak her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz Sabantuy etkinliğimizi, bu yıl da düzenledik. Bilindiği gibi bizim Tataristan, Sibirya yakınları soğuk bir iklime sahip olduğu için ekim ayları, buzlar çözüldükten sonra yapılır, tarlalar ekilir. Bu da nisan ve mayıs aylarında tohumlar tarlaya ekildikten sonra haziran ayı başında, 'ürünler bereketli çıksın' diye Sabantuy etkinliği yapılır. Bu etkinliği, bu adetleri 130 yıldır devam ettiriyoruz. Tataristan'da şu anda Rusya bölümünde yaşayan 15 milyona yakın Kazan Tatarı var. Kazan Tatarları genellikle dünyanın her tarafına yayılmış vaziyette, bizim de burada bir köyümüz var. 130 yıldır burada yaşamaya devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)