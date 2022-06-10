Eskişehir'de öğrencilerden geleneksel yıl sonu konseri - Haberler

Eskişehir'de öğrencilerden geleneksel yıl sonu konseri Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen yıl sonu konserinde sahne aldı. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen yıl sonu konserinde sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Opera Salonu'nda Okul Müdürü Ersin Kökten'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte öğrencilerden oluşan orkestra, Betül Yıldırır'ın şefliğinde türküler, klasik müzik eserleri ve pop şarkıları seslendirdi. Daha sonra solo ve koro performanslarının sergileyen öğrencilerin konseri, müzikseverlerden alkış aldı. AA / Deniz Açık - Kültür Sanat Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir Kültür Sanat Haberler

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