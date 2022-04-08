Eskişehir'de "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi" tanıtıldı - Haberler

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Eskişehir'de "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi" tanıtıldı

AA - Deniz Açık - Kültür Sanat
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Eskişehir'de 'Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi' tanıtıldı

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenlerinin hazırladığı "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba" adlı Erasmus+ projesinin bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenlerinin hazırladığı "Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba" adlı Erasmus+ projesinin bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Belçika'da 10 gün süren eğitimlerde aldıkları müzik kurslarının yanı sıra akademi ve konservatuvar düzeylerinde verilen müzik eğitimlerini gözlemleyen Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri, edindikleri kazanımları aktardı.

Notaların İzinde Avrupa'ya Merhaba Projesi'nin yürütücüsü öğretmenler, seminerde proje hakkında bilgiler verdi.

Öğretmenler, projenin yaygınlaştırılması için yapılması gerekenleri katılımcıları aktardı.

AA / Deniz Açık - Kültür Sanat

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Erasmus, Müzik, Kültür Sanat, Haberler

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