Eskişehir'de Gaziler Günü Konseri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Eskişehir'de Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Bando Takımı tarafından konser verildi. Eskişehirliler, Bando Takımı'nın çaldığı marşlara eşlik etti ve konseri cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Eskişehir'de Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Bando Takımı tarafından konser verildi.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde etkinlikler devam etti. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde Bando Konseri gerçekleştirildi. 7'den 77'ye Eskişehirliler konsere ilgi gösterirken, Bando Takımı'nın çaldığı marşlara eşlik etti. "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "İzmir Marşı", "10. Yıl Marşı", "Plevne" başta olmak üzere bilinen marşları seslendiren Bando Takımı'nın konserini vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına alarak o anları ölümsüzleştirdi. Konser, vatandaşlardan bol bol alkış aldı. - ESKİŞEHİR