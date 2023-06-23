Eskişehir'de 'Beyinden Evrene: Yapay Zekaya Doğru' etkinliği düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sabancı Uzay Evi'nde Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar'ın sunumuyla 'Beyinden Evrene: Yapay Zekaya Doğru' etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Adapınar, evren ve insan beyninin gizemli yapısı, beyin nöronları ve galaksilerin benzerliklerini anlattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sabancı Uzay Evi'nde, Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar'ın sunumuyla 'Beyinden Evrene: Yapay Zekaya Doğru' etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan yurttaşa bilimi sevdirmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, Sabancı Uzay Evi'nde bilim meraklılarıyla buluştu. Evren ve insan beyninin gizemli yapısı, beyin nöronları ve galaksilerin benzerliklerini gözler önüne seren Prof. Dr. Adapınar, 'Beyinden Evrene: Yapay Zekaya Doğru' etkinliğinde bilim meraklılarını bir yolculuğa çıkardı.

Karıncalardan başlayan ve yapay zekanın ilerleyişine kadar ayrıntılı bir sunum yapan Prof. Dr. Adapınar, eğlenceli ve akıcı anlatımıyla katılımcıların beğenisini topladı. Prof. Dr. Adapınar, etkinliğin son bölümünde katılımcıların sorularına verdiği yanıtlarla bilim merakının sürmesini ve akıllarda yeni sorular oluşmasını sağladı.