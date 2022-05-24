ESKİŞEHİR - "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri" düzenlendi - Haberler

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) işbirliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde "Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan Milletvekili Fazil Mustafa, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve diğer ilgililer ile davetliler katıldı.

Etkinlikte UNEC Kültür Merkezi sanatçıları tarafından konser verildi. Konserin ardından Hazar Azerbaycan Halk Dansları ve Sanat Topluluğu gösteri sundu.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında da "Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Resim Sergisi" açıldı.