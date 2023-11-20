Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası Görkemli Bir Konserle Müzikseverlerle Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası, seçkin bestecilerin eserlerinden oluşan bir konserle müzikseverlerle buluştu. Konserde ünlü orkestra şefi Orhun Orhon yönetimindeki orkestra, başarılı solistler eşliğinde dinleyicilerin yoğun ilgisini topladı. Konser sonunda sanatseverler orkestrayı ve solistleri uzun süre ayakta alkışladı.

Eskişehir Büyükşehir Senfoni Orkestrası bu hafta da görkemli bir konserle müzikseverlerle buluştu. Seçkin bestecilerin eserlerinden oluşan program, dinleyicilerin yoğun ilgisini topladı.

Cuma akşamı verilen konserde kuşağının önde gelen orkestra şefi Orhun Orhon orkestrayı yönetirken, birbirinden başarılı iki solist de sahne de ağırlandı. Konser başında mikrofon alan şef Orhon, solistler ve çalınacak eserler hakkında bilgi vererek salonun ilgisini topladı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok konser vermiş olan soprano şan sanatçısı Başak Tatar, dinleyicileri hayran bıraktı. Ünlü opera bestecilerinden G. Puccini'nin La Boheme, G. Rossini'nin Sevil Berberi ve C. Gounod'un Romeo ve Juliette operalarından aryalar seslendiren sanatçı ayrıca F.Schubert'in Gretchen am Spinnrade isimli parçasını da başarıyla icra etti. Sonrasında sahneye çıkan Gürcü asıllı genç keman sanatçısı Veriko Tchumburidze ise 20. Yüzyıl bestecisi Gürcü A. Machavariani'nin keman konçertosunu olağanüstü şekilde yorumladı.

Müzikseverlerin durmayan alkışları üzerine bis yapan sanatçı, yine Machavariani'nin Gürcistan yerel çalgısı "Doli" isimli davulundan etkilenerek bestelediği "Doli" isimli parçayı başarıyla icra etti. Konser sonunda sanatseverler orkestrayı ve solistleri uzun süre ayakta alkışladı.

Gelecek programda usta şef Işın Metin orkestrayı yönetirken, birçok ödülü bulunan trompet sanatçısı Julian Lupu da solist olarak sahne alacak. Konser, 24 Kasım'da Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) müzikseverlerle buluşacak.