Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Nemeth Quartet'le birlikte Oğuzhan Balcı'nın eserlerini seslendirdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Nemeth Quartet'le birlikte genç kuşak Türk bestecisi Oğuzhan Balcı'nın eserlerini seslendirdi.

3 Kasım akşamı gerçekleşen konser, dinleyiciden yoğun ilgi gördü. Orkestra şefliğini usta şef Rengim Gökmen üstlendiği akşamda Senfoni Orkestrası, Nemeth Quartet'i solist olarak sahnede ağırladı.

Nemeth Quartet, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi keman sanatçıları, Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi çello sanatçısı Mutlu Varlık Kocaili ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın viyola sanatçısı Pınar Basalak'ın birlikte oluşturduğu bir topluluk. Yurt içi ve yurt dışında pek çok konser ve festivalde ülkemizi temsil eden grup birçok ödülün de sahibi.

Kendi kuşağının önde gelen bestecisi Oğuzhan Balcı'nın Quartet Konçertosu'nun icrasıyla başlayan gece yine Balcı'nın Balkan Uvertürü, Bir Anadolu Hikayesi ve Kaptan Köşkünden Manzaralar eserleriyle devam etti. Orkestra şefi Rengim Gökmen, mikrofon alarak besteci Oğuzhan Balcı'ya övgü dolu sözlerle birlikte teşekkür etti. Ardından mikrofonu alan Balcı, "İnsanların sağlıklı sağlık hizmeti gibi kültür sanat hizmeti alma hakkı da var. Bunları Eskişehir'de sağlayıp, tüm Türkiye'ye örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne, müziğime can verdikleri için sanatçı arkadaşlarıma ve şefimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konser, müzikseverlerin uzun süren alkışları arasında son buldu.