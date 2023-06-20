Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan çocuklara teknoloji bağımlılığı uyarısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kukla Yapım Atölyesi tarafından çocuklar ve velileri için yaşama geçirilen 'Ben de Buradayım' adlı proje çerçevesinde hazırlanan dönem sonu gösterisi ve katılım belgesi töreni Turgut Özakman Sahnesi'nde düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları Kukla Yapım Atölyesi tarafından çocuklar ve velileri için yaşama geçirilen 'Ben de Buradayım' adlı proje çerçevesinde hazırlanan dönem sonu gösterisi ve katılım belgesi töreni Turgut Özakman Sahnesi'nde düzenlendi.

EBB Şehir Tiyatroları Kukla Yapım Atölyesi'nin 8-12 yaş grubu öğrenciler ve velileri için hayata geçirdiği Ben de Buradayım adlı proje kapsamında, çocuklar yazdıkları oyunla sahneye çıktı. Bu yıl 21 Mart'ta başlayan projede çocuk atölyesi, veli atölyesi, senaryo oluşturma atölyesi, dramatizasyon çalışması, yaratıcı drama destekli veli ve çocuk atölyeleri düzenlendi.

Çocuk Hakları Birimi'nin uzman personelinin yanı sıra akademisyenlerin de destek verdiği projede çocuklar tiyatro oyununun senaryosunu yazıp Kukla Yapım Atölyesi'nde kostüm ve sahne dekorlarını tasarladı. Senaryosunu yazdıklarını oyunu sahneleyen çocuklar, ebeveynlerinin televizyon ve sosyal medya bağımlığı ile yalnız kalmalarını, bu süreçte çektikleri yalnızlık ve anne babalarıyla daha çok vakit geçirme isteklerini anlatarak sahneden, "Ben de buradayım" dedi.

Teknoloji bağımlığına dikkat çekmeyi, çocuklar ve ebeveynleri arasında doğru iletişimi sağlamayı, çocukların dijital dünyada yalnızlaşmasını önlemeyi ve ebeveynleri ile sosyalleşmelerini sağlamayı hedefleyen projede, çocuklar ve aileleri önemli kazanımlar elde etti.

Oyun sonunda çocuklar alkış yağmuruna tutulurken törende konuşan EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile projeyi hayata geçirmekten çok mutlu olduklarını belirtti. Ailelere ve çocuklara proje sürecinde yaşadıkları değişimleri ve deneyimleri soran Kargın, olumlu yanıtlar üzerine projenin devam edeceğinin de sözünü verdi.

Etkinlik katılım belgeleri ve çocuklara kitap hediye edilmesinin ardından çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.