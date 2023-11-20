Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda Düşündüren Masallar Şenliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda düzenlenen Düşündüren Masallar Şenliği, çocuklar ve yetişkinler için unutulmaz bir deneyim oldu. Şenlikte masalların konu edildiği atölyeler, anlatılar, konserler ve paneller düzenlendi. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel içeriklerle renklenen şenlik, demokrasi, barış, sevgi, saygı gibi değerleri de içeriklerine dahil etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Düşündüren Masallar Şenliği"nde, alan uzmanlarının katılımıyla masalların konu edildiği atölye, anlatılar, konser ve panel ile çocuklar ve yetişkinler unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

Yazar Dr. Nilay Yılmaz'ın gönüllü danışmanlığında ve Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği iş birliği ile düzenlenen Düşündüren Masallar Şenliği bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel içerikler ile renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl masallar aracılığıyla Dünya Çocuk Kitapları Haftası, Çocuk Hakları Haftası, Dünya Özgürlük Günü, Dünya Felsefe Günü, Dünya Hoşgörü Günü, Dünya Oyun Günü, Dünya Origami Günü ve Dünya Drama Gününü kapsayan Düşündüren Masallar Şenliği bu kez 100. yıl dolayısı ile demokrasi, barış, huzur, sevgi, saygı, kardeşlik, eşitlik, dürüstlük, gerçeklik, umut, kararlılık, düşünce, irade, dayanışma, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, uyum, özgürlük, eşitlik, yardımlaşma, sanat, bilim, devam etme cesareti ile umudu çoğaltmak değerleri de içeriklere dahil edildi.

Öğretim görevlisi Başak Büyükuğurlu'nun Opera bölümü öğrencilerinin gönüllü desteği ve Masal Şatosu personelinin iş birliğiyle 100.yıl vurgusu yapılan "Zümrüd-ü Anka" adlı Masal Konserinde masal ve müziğin benzersiz uyumu seyirciler ile buluşturularak aynı zamanda izleyenleri düşünmeye yönlendirdi.

"Sağlıklı Bireyler ve Sağlıklı Toplum için İyileştiren Masallar: Afet ve Acil Durumlarda İyi Olma Hali" konulu panelde yazar Dr. Nilay Yılmaz, Çiğdem Gündeş ve Güzin Öztürk alandaki bilgi ve deneyimlerini paylaşarak masalların iyileştiren gücünü izleyicilerle paylaştılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci de etkinliklerde çocuklar ve ebeveynlerle bir araya geldiler.

Masal Şatosu, her yıl düzenlenen Düşündüren Masallar Şenliği ile masallar aracılığıyla düşünmeye sorgulamaya ve eleştirmeye devam edecek.