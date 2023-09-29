Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Finlandiya'da büyük ilgi gördü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin (EAZA) 2023 Konferansı'nda yürüttüğü 'Kafkas Vaşağı Takip ve Koruma Projesi' ile büyük ilgi gördü.

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin (EAZA) 2023 Konferansı'na katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yerinde koruma çalışmaları kapsamında yürüttüğü "Kafkas Vaşağı Takip ve Koruma Projesi"nin poster sunumuyla büyük ilgi gördü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir'e kazandırılan ve bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki Hayvanat Bahçesi, doğal hayatı koruma üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla uluslararası alanda da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Avrupa'nın en önemli konferanslarından biri olarak gösterilen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) 2023 Konferansı Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de düzenlendi. 5 gün süren toplantılara 70 ülkeden 372 kurum ve 887 delege katılım gösterdi. Etkinlik boyunca her gün farklı oturum, atölye çalışmaları ve buluşmalar gerçekleştirildi.

Toplantıda kurumlar tarafından yürütülen yaban hayatı koruma çalışmaları, koruma altındaki türler ve bu türlerin genel durumları hakkında çeşitli konferanslar ve sunumlar düzenlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi de yerinde koruma (in-situ conservation) çalışmaları kapsamında yürüttüğü "Kafkas Vaşağı Takip ve Koruma Projesi"nin poster sunumunu yaparak tanıtımını gerçekleştirdi.

Projeyi çok beğenen EAZA üyesi Hayvanat Bahçeleri ile kurumların temsilcileri Eskişehir heyetini başarılı proje ve sunumları sebebiyle tebrik etti.