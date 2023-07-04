Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 'Frig Yolu' Paneli Düzenliyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 7 Temmuz Cuma günü Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda 'Frig Yolu' başlıklı bir panel düzenleyecek.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, her yaştan birey için düzenlediği spor etkinliklerinin yanı sıra düzenlediği panellerle de vatandaşlarla buluşuyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, 7 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda 'Frig Yolu' paneli düzenlenecek.

EBB Turizm ve Tanıtma Şube Müdürvekili Hakan Öncü'nün moderatörlüğünü yapacağı panelde, kendileri de birer doğa yürüyüşçüsü ve 506 kilometrelik Frig Yolu projesini Türkiye'ye kazandıran ekipte yer alan Prof. Dr. Hüseyin Sarı, Prof. Dr. Songül Sonal ve Makine Mühendisi Naci Beytekin ile Frigler konusunda yazdığı kitaplarla bilinen Prof. Dr. Hakan Sivas konuşmacı olarak yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, uzman isimlerin yer alacağı panele tüm Eskişehirlileri davet ederken, halka açık düzenlenecek panelin ardından kayıtları tamamlanan Frig Yolu Doğa Yürüyüşü'nün ise 8 Temmuz Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.