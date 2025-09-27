Eskişehir 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Oluyor

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in kültür, sanat ve coşkuyla her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti.

2026 yılının Eskişehir'e çok yakışacağını kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu kıymetli etkinliğin şehrimize kazandırılmasındaki emekleri için başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere kıymetli milletvekillerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."