Eski usul Adana Kebabı yeniden yapıp satmaya başladı - Haberler

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Eski usul Adana Kebabı yeniden yapıp satmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Kültür Sanat
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Eski usul Adana Kebabı yeniden yapıp satmaya başladı 'Dürümmatik' eski usul Adana Kebabı özleyenlerin uğrak noktası oldu Cihangir Korkmaz: "Bu konsepti şehrin her köşesine yaymaya çalışacağız" Adanalı kebapçı, eski tablacı usul dürüm ile kebap severleri ağırlarken, Adana Kebabı dürüm halinde...

Eski usul Adana Kebabı yeniden yapıp satmaya başladı

'Dürümmatik' eski usul Adana Kebabı özleyenlerin uğrak noktası oldu

Cihangir Korkmaz:

"Bu konsepti şehrin her köşesine yaymaya çalışacağız"

ADANA - Adanalı kebapçı, eski tablacı usul dürüm ile kebap severleri ağırlarken, Adana Kebabı dürüm halinde yemeyi özleyenlerin de uğrak noktası haline geldi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, kebap severler için yeni lezzetler sunuyor. Korkmaz, yıllar önce tablalarda dürüm halinde yenen ancak zaman içerisinde restoranlarda servis halinde sunulan Adana Kebabı tekrardan dürüm halinde satmaya başladı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde Adana Kebap'ı dürüm halinde satmak için 'Dürümmatik' isimli bir şube açan Cihangir Korkmaz, Adana Kebap dürüm yemeyi özleyenlerin uğrak noktası haline geldi.

"Müşterilerimiz çok memnun"

Cihangir Korkmaz, "Bu şubemizde normal kebabın dışında eski usul Adana Kebap dürümü yapmak istedik. Az ekmekli dili dışarı da dediğimiz dürüm ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İnanılmaz talep alıyoruz. Bu konsepti şehrin her köşesine yaymaya çalışacağız. Gelen müşterilerimiz eski usul Adana Kebap dürümü özlediği için çok memnun kalıyorlar. Buraya gelen müşterilerimiz de genelde masada değil ayakta yemek yiyorlar" ifadelerini kullandı.

Eski usul Adana Kebap dürümü yemeye gelen bir müşteri, "Özlediğim bir lezzetti. Burada yapıldığını duydum ve geldim. Çok güzel" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Kültür Sanat

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