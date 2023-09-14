- Eski cezaevi kütüphane oluyor

DÜZCE - Düzce Belediyesi Akçakoca ilçesinde atıl vaziyetteki eski cezaevini kütüphane ve sosyal yaşam alanına dönüştürecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü eğitim alanında yapılan yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Eski kaymakamlık lojmanını Millet Kütüphanesi'nde dönüştüren ayrıca iş insanı Hasan Ulusoy'un katkıları ile inşa edilen Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin inşasına büyük destek veren Başkan Özlü, bu kez de Akçakoca Tarihi Cezaevi'ni kütüphaneye dönüştürmek için hazırlıkları tamamladı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı ve atıl vaziyette bulunan tarihi cezaevinin Düzce Belediyesi'ne tahsisi için gerekli resmi prosedürleri başlatan Faruk Özlü, tahsisin onaylanması ile birlikte ilk iş olarak mekan çevresinin temizliğinin yapılması talimatını verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile dış mekanın temizlendiği tarihi cezaevi gezildi. Mekan için hazırlanan projenin konuşulduğu ziyarette Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve kurum temsilcileri de yer aldı.

"Tahsisini aldık, yapımına başlayacağız"

Akçakoca tarihi cezaevi ziyaretinde açıklamada bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, en kısa zamanda yapım aşamasına geçeceklerini belirterek "Burası Akçakoca Eski Cezaevi, burası Adalet Bakanlığı'na ait bir yerdi. Bu yerin tahsisini Düzce Belediyesi'ne aldık. Şu anda burası Düzce Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda. Biz Düzce Belediyesi olarak burada bir kütüphane inşa edeceğiz. Eski cezaevini kütüphaneye çevireceğiz. Biliyorsunuz; Akçakoca'da Düzce Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi var. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ve diğer öğrencilerimiz burada kitap okuyacaklar, ders çalışacaklar. Akçakoca'ya hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Vali Selçuk Aslan ve Başkan Faruk Özlü, tarihi cezaevi ve çevresini gezerek proje detayları hakkında istişarede bulundu.