Eski Bursa'nın İzinde: Mesut Özkeser'in Fotoğraf Projesi

Bursa'da yaşayan mali müşavir Mesut Özkeser, 31 yıl önce ziyaret ettiği sergiden sonra ilgi duymaya başladığı eski Bursa fotoğraflarını, kitaplardan, dergilerden ve dijital arşivlerden bularak mekanların bugünkü halini aynı açıdan fotoğraflıyor.

Doğma büyüme Bursalı olan 62 yaşındaki Özkeser, yerli ve yabancı pek çok arşivi tarayıp kentin eski fotoğraflarını bularak kaydediyor.

Köprü, çeşme, cami, türbe, okul, hastane, banka, köşk ve sokakların yer aldığı karelerdeki mekanları bulup aynı açıdan fotoğraflayan Özkeser, kentin zaman içindeki değişimine yakından tanıklık ediyor.

Bir zamanların Bursa'sı ile bugünün Bursa'sının mimari ve sosyal dokusunu yansıtan fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Özkeser, tarih, toplum ve eski eser bilincinin gelişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

"Tarihi eserlerin olduğu birçok fotoğraf beni cezbetti"

Özkeser, AA muhabirine, askerlik yaptığı süre haricinde ömrü boyunca burada yaşadığını, annesinin ve babasının da Bursa doğumlu olduğunu söyledi.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 1994 yılında eski Bursa fotoğraflarından oluşan bir sergiyi ziyaret ettiğini belirten Özkeser, "Bursa'nın 1930'lu yıllardan 1960'lara kadar hemen hemen her noktasını, bayramlar, törenler, şehir merkezi başta olmak üzere fotoğraflarıyla kayıt altına alan İhsan Celal Antel'in fotoğraflarından oluşan bir sergiydi bu. O yıllarda internet yok, sosyal medya zaten yok. Eski Bursa fotoğraflarını görmek kolay bir şey değildi. Bazı dergilerde ve kitaplarda görebiliyorduk." dedi.

Özkeser, eski Bursa'nın fotoğraflarını ilk defa orada gördüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sanıyorum 2 hafta kadar sergi devam etti ve ben her gün öğle saatinde sergiye gittim. Bazı fotoğrafların önünde yarım saat, bir saat detayları incelediğim olmuştur. Altıparmak'ın 1948-1949 tarihli bir fotoğrafı var. Ortada ağaçlar, sağlı sollu 2-3 katlı ahşap evlerden oluşan bir cadde. O fotoğrafı alıp çerçeveletip duvarıma asmıştım. Altıparmak'ı biliyoruz ama eski halini bilmiyorduk. Bunun gibi Heykel önü, tarihi eserlerin olduğu birçok fotoğraf beni cezbetti. İlk merakım bu şekilde oluştu."

Sergiden bahsettiği bir arkadaşının kendisine Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneğini kuran Kazım Baykal'ı anlattığını ve 2 kitap verdiğini aktaran Özkeser, şöyle devam etti:

"Kazım Baykal'ın yazdığı 'Bursa ve Anıtları' ile Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneğinin 1946-1985 yılları arasındaki hizmetlerini anlatan 'Bursa Hizmet Albümü' adında kitaplar. O kitapları inceledim. Bursa Hizmet Albümü'nün sonunda, 'Biz elimizden geldiği kadar eserlerimize baktık, bugünlere getirdik. Bizden sonra da vicdanlı, milli duygulu gençlerimizin el atmalarını canıgönülden dilerim.' yazmış Kazım hoca. Bu ifade bana hitap ediyormuş gibi geldi ve 1994 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneğine üye oldum. Bu sefer kurumun arşivlerini inceledim. Kurum, 1946'dan 1980'lerin sonuna kadar 140 tarihi eseri onarmış, yok olmaktan kurtarmış. Güzel fotoğraf arşivi var, özellikle tarihi eserlerle ilgili, eski hali ve yeni hali olmak üzere. Onlara da vakıf oldum."

"Elimizde kalanların kıymetini bilelim"

Özkeser, "Eski fotoğraf böyleydi. Bugünkü hali ne şekilde acaba?" diye düşünmeye başladığını dile getirerek, fotoğrafların çekildiği noktaları tespit etmeye çalıştığını anlattı.

Yaptığı işin sosyal medyada da ilgi gördüğünü belirten Özkeser, şunları kaydetti:

"Kazım Baykal ve arkadaşları çok önemli işler yapmışlar; tarihi eserleri kurtarmışlar, bugüne taşımışlar. Eserler kurtulmuş ama evler, tarihi binalar, sivil mimari örneklerinin birçoğu günümüze gelememiş. Tarih, toplum, eski eser bilinci oluşsun arzusundayım. Gidenler gitti ama kalanlara bari sahip çıkalım. Elimizde kalanların kıymetini bilelim. Derdimiz bu. Önemli bir mesafe de kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle gençler, toplum, artık eski eserleri seviyor, onlara sahip çıkıyor. Bu konuda bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana."

Özkeser, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilgili çok güzel geri dönüşler aldığına değinerek, "Bana da şevk veriyor bu. İzmir'den bir arkeoloji profesörü takipçim varmış. Bursa'ya geldiğinde bana 'Sizi takip ediyorum, tanışmak istiyorum.' diye mesaj attı. Benim için bir onurdu, onunla Bursa'daki önemli yerleri gezdik. 'Çok önemli bir şey yapıyorsunuz.' dedi. 'Sayenizde tarihimizi, Bursa'mızı tanıyoruz.' diye mesajlar alıyorum. Güzel geri dönüşler oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Elimden geldiği kadar bu işlere devam etmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu.