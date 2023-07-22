Esenyurt Belediyesi Özel Çocuklar İçin Kültür Gezisi Düzenledi

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki özel kişiler ve aileleri için kültür gezisi düzenledi. Özel çocuklar, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek keyifli bir gün geçirdi. Rehberler eşlik etti ve katılımcılar gittikleri yerlerin tarihini dinleme fırsatı buldu. Etkinlik yemek ikramıyla son buldu.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezisinde özel çocuklar için, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki özel kişiler ve aileleri için kültür gezisi düzenledi. Aileleriyle birlikte Panorama Müzesi, Art İstanbul Feshane ve Miniatürk gibi müzeleri ve İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı yakalayan çocuklar, güzel bir gün geçirdi. Rehberlerin de özel kişilere eşlik ettiği gezide katılımcılar, gittikleri yerlerin tarihini dinleme fırsatı da buldu. Yemek ikramıyla son bulan etkinliğe katılan özel çocuklar ve aileleri, kendilerine her fırsatta destek veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. - İSTANBUL