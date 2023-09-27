Esenler Film Günleri İstanbul'da Festivale Dönüşüyor

Üç yıldır sinemanın duayen isimlerini ve sinemaseverleri bir araya getiren Esenler Film Günleri, festivale dönüşerek İstanbul geneline yayılacak. 4. Esenler Film Festivali, yurt içi ve yurt dışından önemli sinemacıları, çok sayıda sinema filmini ve çeşitli etkinlikleri meraklılarıyla bir araya getirecek.

Üç yıldır sinemanın duayen isimlerini ve sinemaseverleri bir araya getiren Esenler Film Günleri, festivale dönüşerek İstanbul geneline yayılacak.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "4. Esenler Film Festivali" yurt içi ve yurt dışından önemli sinemacıları, çok sayıda sinema filmini ve çeşitli etkinlikleri meraklılarıyla bir araya getirecek.

15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek festivalde, gösterimi yapılacak uzun ve kısa metraj filmlerin sayısı artarken, Türk ve dünya sinemasından film seçkileri de seyirciyle buluşacak.

Söyleşi, panel, konser ve eğitim gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak festival, Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması, Atlas Sineması ve Esenler Belediyesi tarafından Adıyaman Gölbaşı'nda kurulan konteyner kentte gerçekleştirilecek.

"Kısa Film Yarışması" ve "Kısa Film Yapım Destek" ile kısa filmcilere katkı sunan festival kapsamında ayrıca, bu yılın "Onur Ödülleri" de sinemanın deneyimli isimlerine verilecek.