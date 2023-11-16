Esenler Film Festivali Başlıyor

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Esenler Film Festivali, umut temalı filmler seçkisiyle sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde Filistin konulu panel ve uluslararası ortak yapımlar paneli gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca Esenler Kısa Film Yapım Desteği ödülleri de sahiplerini bulacak.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Film Festivali", 15-19 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoluna festival olarak devam edecek "Esenler Film Günleri", bu yıl umut temalı filmler seçkisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Festival, küresel ölçekte büyük kayıplara neden olan Kovid-19 salgını, şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği insanlık dışı saldırılar karşısında motivasyon ve ilhamı her zaman diri tutmak gerektiği mottosuyla gerçekleşecek.

"Filistin" konulu panel düzenlenecek

Etkinlik kapsamında İsrail zulmü nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin'i konu alan bir panel yapılacak. Filistin sineması özel oturumuyla gerçekleşecek panele, tüm dünyada ses getirmiş filmlere imza atan Filistinli sinemacılar konuşmacı olarak katılacak.

Festivalde ayrıca "Uluslararası Ortak Yapımlar Paneli" de düzenlenecek. Usta yönetmen, senarist ve yapımcılar "Ustalık Sınıfı" ile sinemaya dair önemli bilgileri meraklılarıyla paylaşacak.

Senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmayı ve bu projelere verilecek destekle kısa film türüne katkı sağlamayı amaçlayan "Esenler Kısa Film Yapım Desteği" ödülleri de festivalde sahiplerini bulacak.