Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı - Haberler

Esenler'de 'Gençlik Günleri'ni tanıtıldı

İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Mayıs İstanbul'un Fethi çerçevesinde hazırlanan 'Gençlik Günleri'ni tanıttı. Göksu, "Bu 10 günde en büyük amacımız 100 bin gencimizle buluşarak iki bayramı kutlamak" dedi.

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla düzenlediği etkinliklerle dolu 'Esenler Gençlik Günleri'ni tanıttı. Gençlerin gönüllerince eğleneceği programda konserlerden yarışmalara, film gösterimlerinden spor söyleşilerine, doğa kampından klasik araba sergisine kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Herkesin kendisi için bir etkinlik bulacağı programın içeriğini Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu anlattı.

"Tarihi anlayıp yolculuk yapalım"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, anlamlı bir etkinlikte bir arada olduklarını belirterek, "İnsanlık tarihi ve kendi siyasi tarihimizin akışına baktığımızda dünyanın alabora olduğu bir dönemde, bütün küresel güçlerin bu toprakların geleceğine müdahale etmek istediği zamanlarda; 19 Mayıs bu toprakların yeniden diriliş tarihidir. Dünya'nın en gizemli şehri İstanbul'un fethi aynı zamanda en genç Türkiye'nin yeniden kuruluşunun tarihi olan 19 Mayıs, bir taraftan kuruluştan kurtuluşa diyebileceğimiz, bizim tarihimiz açısından çok anlamlı olan iki tarihi birleştirerek 19 Mayıs'tan 29 Mayıs'a Gençlik festivali düzenledik. İstedik ki gençlerimiz 19 Mayıs'ın ruhu, 29 Mayıs'ın heyecanı itibariyle gençliklerini hem anlayıp hem de heyecanını yaşasınlar. Milli bayramlarımız okullarda yapmış olduğumuz törenlerle değil aynı zamanda toplumsal olarak katılarak icra edeceğimiz, bu heyecanı yaşayacağımız bir atmosferde yapılsın istedik. 23 Nisan'da Dünya'nın farklı yerlerinden çocuklar getirip Barış Ekmeği festivali yapıyoruz; bizim tarihimiz açısından çok kıymetli, çocuklara armağan tek bayram. 19 Mayıs'ta bizim kuruluşumuzun, felsefemizin Cumhuriyet tarihinin en önemli sıçrama taşı olan bu bayramı toplumsal olarak kutladığımız bir an olsun istedik. Bu etkinliklerle her iki önemli gün olan 19 Mayıs'ı 29 Mayıs'la birleştirerek, 19 Mayıs'tan 20 Mayıs'a kadar gençlerle belli noktalarda buluşalım; iki tarihi anlayıp gençlerle yolculuk yapalım. Bu 10 günde en büyük amacımız 100 bin gencimizle buluşarak iki bayramı kutlamak" dedi.

"Biz kazandık"

Nurullah Topçu, çok eğlendiğini ifade ederek, "İlk defa balon futbolunda oynadım normalde yeşil sahada oynuyorduk takımımızın adı Genç Yetenekti galip gelip biz kazandık" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat