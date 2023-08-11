Esenler'de 3'üncüsü düzenlenen açık hava tiyatro festivali vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle başladı. Tiyatro Roza tarafından sahnelenen 'Çevrimdışı Aile' isimli oyun büyük ilgi gördü. Festival, 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

Esenler'de 'Açık Hava Tiyatro Festivali' başladı

İSTANBUL - Esenler'de 3'üncüsü düzenlenen açık hava tiyatro festivali vatandaşlar tarafından yoğun ilgiliyle başladı.

Esenler belediyesi tarafından 3 yıldır düzenli olarak yapılan açık hava tiyatro festivali başladı. 15 Temmuz millet bahçesinde bulunan etkinlik alanında başlayan programın ilk gününde Tiyatro Roza tarafından sahneye taşınan " Çevrimdışı Aile" isimli oyuna sahne verildi. Her yaştan gruba hitap eden tiyatro oyununa gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyun esnasında Pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken Açık hava tiyatro festivalinin 13 Ağustos'a kadar farklı oyunlarla süreceği öğrenildi.