Esenler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yanı sıra 15 Temmuz Gazileri ile vatandaşlar katıldı.

"Şehitleri Anma Yürüyüşü" ile başlayan program, Dörtyol Meydanı'nda kurulan platformda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla devam etti.

Programda konuşan İstanbul Valisi Gül, her 15 Temmuz'da olduğu gibi son 7 yıldır hem hüznü hem de sevinci bir arada yaşadıklarını ifade ederek "Hüznü yaşıyoruz çünkü bu topraklardan çıkan insanların ordusuyla, polisiyle, siviliyle bu millete ihanet girişimine şahitlik ettik ve şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Sevinçliyiz, bu aziz millet 7'de 70'e sokaklara dökülerek, can vererek devleti uçurumun kenarından aldı." diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Göksu da 15 Temmuz'un Türk halkına çok şey öğrettiğini belirterek "15 Temmuz Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu öğretti ama aynı zamanda dünyaya da bir şey öğretti. Boşuna oyun kurmayın bu milletle uğraşılmaz, tankları da topları da getirseniz onların önünde yürürler. Hepimiz büyük bir ders aldık ve insanlığa da bir ders verdik." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç ise 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını vurgulayarak "Vatan sevgisi imandan gelir. O gece insanlarımız göğsündeki imanla, kalbindeki Allah, peygamber, İslam, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle tankların altına yattılar, mermilerin üzerine gittiler. Kimse bu milletin üzerine hesap yapmasın." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişiminin 7'nci yılında düzenlenen etkinlikte Devriye Tiyatro ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde hazırlanan "252" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Devriye Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Seyfullah Şenel, oyununun adını darbe girişiminde terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelede şehit düşen 252 kişiden aldığını dile getirerek "Çanakkale ve 15 Temmuz ruhunun aynı olduğunu düşünüyoruz. Aynı dertle bütün renkler birleştiğinde kırmızı ve beyazın nasıl bir araya geldiğini göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gece, kahramanlık türkülerinin söylendiği konserin ardından TRT'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırladığı belgeselin gösterimiyle son buldu.???????