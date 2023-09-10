Esenler Belediyesi Sanat Evi'nden çocuklara yaz okulu

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından çocukların yaz tatilini verimli ve keyifli şekilde geçirmesi için düzenlenen "SanaTatil Yaz Okulu" sona erdi. Programın kapanış töreninde çocuklar tarafından tiyatro ve müzik gösterisi sunuldu.

ESEV tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla düzenlenen "SanaTatil Yaz Okulu" görkemli bir etkinlikle sona erdi. Yaz boyunca sanat, değerler eğitimi, ilmi dersler ve spor gibi alanlarda eğitimlerin verildiği okulda aynı zamanda workshoplar ve geziler de düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, yaz okuluna katılan öğrenciler tarafından resim sergisi düzenlendi. Program, sergi sonrası çocukların hazırladığı tiyatro oyunları ve müzik gösterileri ile devam etti. Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim ve zeka oyunları yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödül verildi. Yaz okulunda eğitim veren öğretmenlere çiçek hediye edilirken, program öğrencilerin kep atma töreni ile son buldu.

"Her bir çocuğumuzun bir sanat branşı olsun"

Programda konuşan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, "SanaTatil Yaz Okulu, bu sene ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir uygulamaydı. Çocuklardan çok geri dönüş aldık. 'Programa gelip ertesi gün gitmek istemeyen var mı?' diye sordum. Kimseden öyle bir ses çıkmadı. Güzel bir çalışma oldu. 30 branşta eğitimleri verdik. Tabi bu eğitimler çocuklarımızın bu alanda yetişmeleri ile alakalı değil. Sanatla tanışmaları, sanata bir şekilde dokunmaları, sanatı sevdirmek. Özellikle bu yeni dönemde istiyoruz ki onlar burada bir sanat branşında kurslarımıza gelsinler. Eğitimlerini tamamlasınlar. Her bir çocuğumuzun bir sanat branşı olsun. Tabi burası 7'den 70'e herkese açık bir kurs. Herkesi davet ediyoruz ama çocuklarımız daha öncelikte. ESEV Sanat Evi 15 Eylül itibarıyla yeni eğitim öğretime başlayacak. 76 branşta kurslarımız var. Bu kurslarımıza da Esenlerlileri bekliyoruz. Yine etkinliklerimiz de devam edecek. Bu sergi özellikle birer ay ara ile aldığımız çocuklarımızın sergileri, ben de görünce duygulandım. Bir ayda çocuklarımız çok güzel eserler çıkardılar" dedi. - İSTANBUL