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Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde çocukların eserleri sergilendi

Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde çocukların eserleri sergilendi

Kültür Sanat Haberleri

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde ders alan küçük çocukların yaptığı eserler, bugün düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Eser sahibi çocukların ailelerinin de katılım gösterdiği sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde ders alan küçük çocukların yaptığı eserler, bugün düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Eser sahibi çocukların ailelerinin de katılım gösterdiği sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Esenler Belediyesi Sanat Evinde eğitim alan çocukların uzun uğraşlar sonucu ortaya koyduğu eserler bugün Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezinde sergilendi. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen sergi çerçevesinde yağlı boya, kaligrafi, hat, resim, seramik, çini, karakalem, geometrik desenler, ahşap rölyef, kağıt rölyef, tezhip ve karikatür gibi sanat dallarında eğitim alan öğrencilerin eserlerine yer verildi. 120 eserin yer aldığı sergi, Haziran ayı sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kadir Topbaş Esenler Kültür Sanat Haberler

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