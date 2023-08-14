Esenler Belediyesi Açık Hava Tiyatro Festivali İle Yaz Akşamlarına Renk Kattı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen Açık Hava Tiyatro Festivali, Esenlerlilerin yaz akşamlarına renk kattı. Festival çerçevesinde gösterimi yapılan filmler, izleyiciden tam not aldı.

Birbirinden keyifli ve renkli yaz etkinliklerini meraklılarıyla buluşturan Esenler Belediyesi, konserler ve sinema gösterimlerinin ardından Açık Hava Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalin ilk gününde Tiyatro Roza tarafından sahneye taşınan "Çevrim Dışı Aile" oyunu, izleyicilerin ilgisine sunuldu. Sosyal medyanın aile ilişkileri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri mizahi bir şekilde anlatan oyun, izleyiciden büyük beğeni topladı. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşen gösterimler, 7'den 70'e Esenlerlileri bir araya getirdi.

Oyunlara ilgi yüksek oldu

Açık Hava Tiyatro Festivali çerçevesinde mizahı müzikle harmanlayarak yüzyıllardır ayakta kalmaya çalışan evlilik müessesine dair sürüncemeleri ele alan 'Bir Evlilik Müzikali', intiharın eşiğine gelen Sena'nın son anda eski bir arkadaşının gelmesiyle yaşadığı trajikomik olayları konu alan 'Affedilmeyen' ile Dr. Necip'in kitap çıkarma hayalleri sırasında yaşadığı maceraları anlatan 'Deliriyorum Ben Haberin Olsun' adlı oyunlar da tiyatro severlerin ilgisine sunuldu. Oyunlara ilgi ise oldukça yüksek oldu.

"Hem piknik yaptık hem tiyatro izledik"

Tiyatro festivali çerçevesinde gösterimi yapılan çoğu oyunu izlediğini kaydeden Fatma Alkan, "Her akşam 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geliriz. Evlerde sıcaktan bunaldığımız için çocuklarla buraya gelir piknik yaparız. Çocuklar da bu parkta oynamayı çok seviyor. Bu hafta oyunları izleme fırsatımız oldu. Çok iyi oldu bizim açımızdan. Güldük, eğlendik. Çocuklar da mutlu oldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL