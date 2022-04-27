Esen öğretmenin mozaik projesiyle 5 ülkeden öğrenciler Gaziantep'te buluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te görev yapan İngilizce öğretmeni Esen Baransel, hazırladığı projeyle 5 ülkenin öğrencilerini Gaziantep'te buluşturarak mozaik sanatının inceliklerini öğrenmelerini sağladı.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde görevli İngilizce öğretmeni Esen Baransel'in, "Mozaik sanatı: Her mozaiğin anlatacak hikayesi var" projesi Erasmus projeleri arasında Polonya'da üçüncü seçildi.

Farklı ülkelerdeki mozaik çalışmalarını tarihsel döngü içerisinde inceleyerek sanat ve tarih arasındaki bağlantıyı ve etkileşimi öğrencilere göstermeyi hedefleyen Baransel, projeyle üniversite ve lise çağındaki öğrencilerin yaratıcılığının yanı sıra eleştirel düşünme yeteneğini de artıran sanatı tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçladı.

Proje kapsamında, Romanya, Portekiz, İtalya ve Polonya'dan gelen öğrenciler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 gün süren eğitimle mozaik sanatını öğrendi. Öğrenciler, proje kapsamında, müze ve çevre turlarıyla Gaziantep'i tanıma fırsatı da buldu.

İlk ayak Gaziantep'te gerçekleşti, diğer ülkelere de gidilecek

Esen Baransel, AA muhabirine, Gaziantep'in mozaik konusunda çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Projeyle bu özelliği dünyaya duyurmaya çalıştıklarını anlatan Baransel, şöyle konuştu:

"Projemizin ilk ayağı Gaziantep'te gerçekleşti. Daha sonra diğer ülkelere gidilecek. Bu sanatın kronolojik döngüsünü takip ederek projeyi başlattık. Bu sanat Mezopotamya'da bizim topraklarımızda başladığı için ilk önce Gaziantep'te başlamasını uygun gördük. Ülkemizde hala devam etmekte olan bu kadim sanatı, hem de müzemiz Zeugma Mozaik Müzesi'ni ön plana çıkarmak için hazırlanmış bir projedir."

Romanya'dan gelen sanat öğrencisi Iulıan Asımıoneseı, Gaziantep'te olmaktan ve ortak dil olarak sanatı kullanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Stefan Galeanu da farklı kültürdeki insanlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülçin Sökücü de merkezin 6 senedir hizmet verdiğini belirterek, "Birçok ülkeden, farklı yerlerden öğrenciler kabul ettik. Türkiye'nin en donanımlı mozaik okulu burası. Yurt içi ve yurt dışı birçok workshop programlarıyla birçok insana mozaik sanatını anlatıyoruz. Bu sanatı, bu kültürel değeri farklı noktalara da göstermek istiyoruz." diye konuştu.