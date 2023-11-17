Eşekli Dostoyevski Ersin Bilge, Narlıdere'de kitap dağıttı

Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Ersin Bilge, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde söyleşi ve imza günü düzenledi. Bilge, şimdiye kadar 7 bin çocuğa kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttığını paylaştı.

Köy köy dolaşarak çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtan Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Ersin Bilge, söyleşi ve imza günü için Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi. Narlıdere Belediyesi ve Çağdaş Erzincanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğiyle vatandaşlarla buluşan Ersin Bilge, şimdiye kadar 7 bin çocuğa ulaşan serüvenini Narlıdereli vatandaşlarla paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanını köy köy dolaşarak çocuklara kitap-kırtasiye malzemesi dağıtan, 'Eşekle Gelen Dostoyevski' kitabının yazarı Ersin Bilge, söyleşi ve imza günü için Narlıdereli vatandaşlarla bir araya geldi. Narlıdere Belediyesi ve Çağdaş Erzincanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla buluşan Ersin Bilge, şimdiye kadar 7 bin çocuğa kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttığı serüvenin hikayesini, Narlıdereli yurttaşlarla paylaştı. Narlıdere Belediye Başkanvekili Mehmet Maltepe, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Şirvan Bektaş, Çağdaş Erzincanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Songül Çınar'ın da takip ettiği söyleşiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide ilk sözü alan Narlıdere Belediye Başkanvekili Mehmet Maltepe, "Ersin Bey'i bende sizler gibi yakından takip ediyorum. Emeğine, yüreğine sağlık. Harcadığı bu emeğin herkese örnek olmasını diliyoruz. Başka bir programı olduğu için burada olmayan Başkanımız Ali Engin'in sizlere selamlarını iletiyoruz" diye konuştu.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Açılış konuşmalarının ardından Narlıdereli vatandaşlara 'Eşekle Gelen Dostoyevski'nin hikayesini anlatan Ersin Bilge, köy okulunda okurken kalemi ve defteri olmadığı için öğretmeni tarafından azarlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yukarıkartallı köyünde kısıtlı imkanlarla büyüyen bir çocukken daha sonra Almanya'ya yerleştim. Ancak aklım hep buradaydı. Hayalim kendi ülkemde benim gibi zor şartlarda yetişen çocuklara yardımcı olabilmekti. Hayalimi gerçekleştirdim ve ailemin de desteğiyle şimdiye kadar 7 bin öğrenciye kitap-kırtasiye malzemesi dağıttım. Yurtdışından dostlarımızın da yardımlarıyla 75 üniversite öğrencimize burs imkanı sağladım. Köy Enstitüsü ruhuna sadık kalan bir insanım. Şu ana kadar dokunduğumuz çocuklardan biri hukukçu, savcı, doktor, bilim insanı olursa hele bir de yarın bir gün Nobel alırsa dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Biz sevgimizi çevremizdeki insanlara açmak zorundayız. Sizlere de tavsiyem çocuklarınızın hayallerine asla engel olmayın."

Ersin Bilge'nin idealist yönüne dikkat çeken Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal da "Ersin Bilgeler çoğalsın istiyoruz. İnanıyoruz ki kitapla buluşan o çocuklar, yarının en önemli insanları olacaklar" dedi.

Söyleşi, plaket, çiçek takdimi ve Ersin Bilge'nin Eşekle Gelen Dostoyevski kitabını imzalamasıyla sona erdi.