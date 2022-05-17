Erzurumlular Kocaeli'de 1025 kiloluk cağ kebabıyla rekor denemesi yapacak - Haberler

ERZURUM (AA) - Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunun 24-29 Mayıs'ta Kocaeli'de düzenleyeceği "Palandöken'den Kar Tepe'ye Erzurum Tanıtım Günleri"nde, 1025 kilogramlık cağ kebabıyla rekor denemesi yapılacak.

Federasyon Başkanı Tekin Dursun, Erzurum'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak tanıtım günlerine herkesi davet etti.

Dernek olarak kente değer katan ve tanıtan çeşitli programların yanı sıra anlamlı destekler de yaptıklarını ifade eden Dursun, şöyle konuştu:

"Elazığ depreminden etkilenenlere maddi ve gıda yardımı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Kocaelispor'a maddi yardımlar, pandemi sürecinde öğrencilere tablet ile 127 öğrenciye de mezun olana kadar burs verdik. Türkmen Dağı'ndaki çocuklara 2 tır gıda yardımı gönderdik, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e gidip askerlerimize cağ kebabı ve kadayıf dolması ikram ettik . Oradaki paşamızdan dadaşların güvenilir ve sorumluluk taşındığına yönelik geri dönüşler aldık."

Federasyonun Başkan Yardımcısı Yener Tok da tanıtım gününün 24 Mayıs'ta Nene Hatun ve Kazım Karabekir gibi simge isimlerin kostümlerinin giyileceği kortej yürüyüşüyle başlayacağını aktardı.

Programda atlı cirit, Erzurum bar oyunları ekibi gösterilerinin yapılacağını anlatan Tok, "Kocaeli'deki Erzurum Tanıtım Günleri'nde 1025 kilogram cağ kebabı rekor denemesiyle açılışı yapacağız. Sonrasında Erzurum'da doğup Kocaeli'de Milli Mücadeleye katılan 'Kara Fatma' dediğimiz Fatma Seher'le ilgili 80'ler dizisi ekibince 10 dakikalık tiyatro gösterisi olacak. Erzurum'dan gelen protokolümüz ve hemşehrilerimizin protokol yemeği, gemiyle mehtap turu eşliğinde yapılacak." diye konuştu.

Tok, programın son gününde Pelin Çift'in moderatörlüğünde "Kendini anlatan şehir Erzurum" panelinin düzenleneceğini belirterek, Erzurum'dan spor, sanat, müzik ve edebiyat gibi alanlarda başarılı olanlara ödül verileceğini kaydetti.