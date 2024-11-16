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Erzurumlu Kadınlar Yöresel Lezzetlerle Kültürel Mirası Yaşatıyor

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Sosyolog Işılay Çakır'ın öncülüğünde kurulan kooperatif, kadın istihdamını artırmak ve yöresel lezzetleri tanıtmak amacıyla Erzurum'da etkinlikler düzenliyor. 18 kadın, kazandıkları destekle açtıkları restoran ve kıraathanede kültürel programlar gerçekleştiriyor.

Erzurum'da kadınların yaptığı iş birliğiyle, yöresel lezzetlerden aşıklar sohbetine, şehrin kültürel mirası yaşatılıyor.

Sosyolog eğitimci 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Işılay Çakır'ın girişimiyle yaklaşık 5 yıl önce bir araya gelen kadınlar, kente özgü yöresel yemekleri tanıtmak ve kadın istihdamını artırmak amacıyla Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Daha sonra Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) aldıkları 2 milyon liralık destekle tarihi Erzurum Kalesi'nin bulunduğu alanda cağ kebabı restoranı açan 18 kadın, burada aynı zamanda şehrin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini de hazırlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle de restoran yanına "Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi" açan kadınlar, haftanın belirli günlerinde ise aşıkları, Türk halk müziği sanatçılarını davet edip gazelhan programları organize ederek kültür elçiliği yapıyor.

Edebiyat ile yöresel lezzetler bir arada

Yöresel lezzetlerle edebiyatı harmanladıkları işletmelerinde müşterilerini ağırlayan kadınlar, girişimleriyle kadın istihdamına ve turizme de hizmet ediyor.

Kooperatif başkanı Işılay Çakır, AA muhabirine, 2019 yılında 9 ortakla kurdukları kooperatifte 13 ortağa ulaştıklarını söyledi.

KUDAKA'dan aldıkları destekle ortaklarıyla restoran açtıklarını anlatan Çakır, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle restoranımızın yanına kıraathane açtık. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa kültürel faaliyetler yürütüyoruz. Yöresel yemeklerimizle, 18'i kadın toplam 21 çalışanla hizmet veriyoruz." dedi.

Çakır, kıraathanedeki kültürel etkinliklere, özellikle halk ozanlarının sahne aldığı "aşıklar programına" yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Kıraathanede yöresel yemek ve tatlıların yanı sıra küflü peynir ve közde patates ikramıyla kente özgü "yatsılık" geleneğini de sürdürdüklerini ifade eden Çakır, "Kooperatif olarak yemekhanemizde, Erzurum yöresine ait özellikle unutulmuş şalgam dolması, lahana ve soğan dolması, ekşili, etli dolmalarımız, demir tatlısı, kaz lokması, ayran aşı, kesme çorbası gibi lezzetleri yaşatıyoruz." diye konuştu.

"Kıraathane işlettiğimizi görenler şaşırıyor"

Kadınlar olarak el sanatları atölyesinde ürettikleri hediyelik eşyaları da kıraathanede sattıklarına işaret eden Çakır, "Burada devletimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın kadınlara verdiği değer ortaya konulmuş oldu. Kıraathane işlettiğimizi görenler şaşırıyor, genelde kıraathaneleri erkekler işletir ama alışılmışın dışında olduğundan buradan gelip geçenler şaşkınlıkla soruyor." ifadelerini kullandı.

Kooperatif ortaklarından Yeşim Özdemir de müşterilerin unutulmaya yüz tutmuş yemeklere daha çok talep gösterdiğini anlatarak, "Misafirler eski yemek lezzetlerinin özlemini burada gideriyor. Kadınlar olarak kıraathane işletmek farklı gelse de biz bu işi yapmaktan ve aldığımız olumlu tepkilerden çok memnunuz. İnsanlar eskiye önem veriyor, biz de insanlarımıza bu özlemini gidermek ve eski gelenekleri tanıtmak anlamında olanak sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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