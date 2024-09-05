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Erzurumlu baba ve oğlu maket araç koleksiyonu oluşturuyor

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Erzurumlu bir memur emeklisi olan Halet Köseoğlu, oğlunun küçük yaşta merakı sayesinde aldığı maket araçlarla evlerinin çocuk odasında koleksiyon oluşturdu. Baba-oğul, 10 yılda 350'den fazla güncel ve klasik tarzdaki aracı sergiliyor ve koleksiyonlarını daha da genişletmeyi planlıyor. Halet Köseoğlu, Erzurum'da bir sergievi açmayı düşündüğünü belirtti.

Erzurumlu memur emeklisi baba, oğlunun küçük yaşta merakı sayesinde aldığı maket araçlarla evlerinin çocuk odasında koleksiyon oluşturdu.

Evli ve 3 çocuk babası 50 yaşındaki Halet Köseoğlu, küçük oğlu Gökhan Emir'in henüz 3 yaşındayken isteği üzerine aldığı maket araçları kendisi de merak etmeye başladı.

Araçları gün geçtikçe artıran Köseoğlu ve Emir'in, 10 yılda güncel ve klasik tarzdaki araçlarının sayısı 350'yi geçti.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır, maket araçlarını çocuk odasına özel olarak yaptırdıkları vitrinlerde sergileyen baba-oğul, her gün koleksiyonlarına özel zaman ayırıyor.

Araçlara özel bez ve fırçalarla temizleyip bakım yapan baba oğul, koleksiyondaki sayıyı daha da artırıp bu ilgilerini sergieviyle taçlandırmayı planlıyor.

"Erzurum'da bir sergievi açmayı düşünüyorum"

Halet Köseoğlu, AA muhabirine, oğlunun odasına geldiğinde araçlardan dolayı çok huzurlu hissettiğini söyledi.

Koleksiyonun sergilediği vitrinleri kilitlediklerini belirten Köseoğlu, "Oğlumla 3-5 arabayla başladığım hobi şu an için çeşitli ölçeklerde 350'yi aşkın modelle koleksiyon oluşturuyor." dedi.

Koleksiyonun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Burada güncel ve klasik olmak üzere 2 türlü araç sergiliyoruz. Ben klasiklere daha çok hayranım onlara bakınca zamanda yolculuk yapıyor gibiyim. Hatta Yeşilçam filmlerinde izlediğimde 'şu bizim araba, bu bizim araba' diyorum ve çok hoşuma gidiyor. Benim için önemli olan klasikler, oğlum içinde güncel arabalar." ifadelerini kullandı.

Araçların yerlerini değiştirip temizliğini ve bakımını yaptığını anlatan Köseoğlu, şöyle devam etti:

"Burası, otomobil tutkunlarının vazgeçemeyeceği bir hobi ve koleksiyondur. Buraya gelince dünyayla bağım kopuyor, tamamen modellere odaklanıyorum, hangi modeli seride tamamlayabilirim gibi düşüncelere dalıyorum. Modellerimizi biraz daha çeşitlendirebilirsek Erzurum'da bir sergievi açmayı düşünüyorum. Koleksiyonda sayı kısıtlamadan gidebileceği yere kadar artırmayı planlıyorum. Çoğu model piyasada bulunamaz, manevi değerleri de çok fazla. Bunlar (maket araçlar) gerçek otomobillerin tüm detaylarıyla birebir küçültülmüş halleri, gövdeleri döküm metaldir. Boyaları da gerçek otomobil boyasıdır ve lisanlı üretilmişlerdir."

"Buraya gelince tüm stresim gidiyor"

Koleksiyonun diğer ortağı 13 yaşındaki Gökhan Emir de küçüklükten gelen araç sevdasının hala devam ettiğini anlattı.

Yaşamının sonuna kadar koleksiyonu saklamayı planladığını dile getiren Gökhan Emir, "Zaman ilerledikçe koleksiyonumuzu büyüttük ve geliştirdik bu hali aldı. Buraya gelince tüm stresim gidiyor, çok aşırı mutlu oluyorum. Koleksiyonumuzu daha da genişletmeyi düşünüyoruz, geçmişten günümüze araçların serilerini tamamlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

erzurum Çocuk Memur Baba

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