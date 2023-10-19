Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi, Musiki Konseri'ne katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen Musiki Konseri'ne katıldı. Konserde ilahiler ve kahramanlık marşları seslendirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla, "Geçmişin Mirasına Sahip Çıkarak Geleceğe Hazırlanan Nesiller" konulu Musiki Konseri'ne katıldı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konser, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ilahiler ve kahramanlık marşları seslendiren koro, katılımcılara hoş dakikalar yaşattı.

Vali Çiftçi; "Önceden İmam Hatip Liselerimiz sadece milletin okullarıydı, şimdi hamdolsun, hem devletin hem de milletin okullarına dönüşmüş oldu. Bir kez daha Konya İmam Hatip Lisesi Dini Musiki Korosu'nun öğrencilerine ve şefine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM