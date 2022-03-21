Erzurum'un beyaza bürünen tarihi mekanlarına turistler ilgi gösterdi - Haberler

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Erzurum'un beyaza bürünen tarihi mekanlarına turistler ilgi gösterdi

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Kültür Sanat
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Erzurum'un beyaza bürünen tarihi mekanlarına turistler ilgi gösterdi

Erzurum'da kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi eserler ayrı bir güzellik sundu.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi eserler ayrı bir güzellik sundu.

Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerin başında gelen Erzurum, son günlerde yağan yoğun karla tamamen beyaza büründü.

Karın ardından kentteki Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eser de beyaz örtüyle kaplandı.

Yerli ve yabancı turistler ziyaret ettikleri tarihi mekanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplı haliyle ziyaretçilerine farklı bir güzellik sunuyor.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Kültür Sanat

Erzurum, Türkiye, kar, Kültür Sanat, Haberler

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