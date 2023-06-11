Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu Erzurum'a uyarladı

ERZURUM Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın Kudüs'te Romalılar tarafından yakalanıp çarmıha gerilmeden önce 12 havarisiyle yediği akşam yemeğini konu edinen 'Son Akşam Yemeği' tablosunu Erzurum'a uyarladı. Resim öğretmeni Yakup Dursun ve öğrencileri, Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Frida Kahlo, süt döken kadın, ağlayan kadın, elmalı adam, Van Gogh gibi ünlü eserlerin figürlerini cağ kebabı, kadayıf dolması, lor dolması gibi Erzurum'un yöresel yemeklerinin yemelerini yağlıboya tabloya aktardı. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri 2022-2023 eğitim öğretim sezonunun yılsonu sergisini Çifte Minareli Medresede açtı. Resim öğretmenlerinin nezaretinde hazırlanan sergide, 85 öğrencinin yağlıboya, akrilik, guaj, pastel gibi farklı tekniklerde yaptıkları eserler davetlilerin beğenisine sunuldu. Eserlerde Erzurum'un kültürel zenginliği de yansıtıldı.

SON AKŞAM YEMEĞİ TABLOSUNUN YENİ YORUMU

Birbirinden ilginç eserlerin yeraldığı sergide en büyük ilgiyi Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın Kudüs'te Romalılar tarafından yakalanıp çarmıha gerilmeden önceki 12 havarisiyle yediği akşam yemeğini konu edinen 'Son Akşam Yemeği' tablosunu Erzurum'a uyarlanmış hali gördü. Resim öğretmeni Yakup Dursun'un öğrencileri Melik Dursun, Suzan Kartal, Ceren Aras, Emirhan İspir, Dilara Yıldırım, Yağmur Palulioğlu'nun Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Frida Kahlo, süt döken kadın, ağlayan kadın, elmalı adam, Van Gogh gibi ünlü eserlerin figürlerini cağ kebabı, kadayıf dolması, lor dolması gibi Erzurum'un yöresel yemeklerini yemelerini aktardıkları yağlıboya tablosu oldu. Kaplumbağa terbiyecisi ocak başında cağ kebabı keserken, önünde su böreğiyle ağlayan kadın, elinde cağ kebabıyla Mona Lisa, ayran çorbası, lor dolmasıyla elmalı adam ve inci küpeli kız, kete, lavaş, göğermiş peynirin yanısıra kadayıf dolması ve semaver çayıyla süt döken kadın, Frida Kahlo ile Van Gogh tabloda yeraldı. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yakup Dursun, Erzurum'un yemeklerini tanıtmak amacıyla böyle bir projemiz oldu. Öğrencilerimizle birlikte Leonardo da Vinci'nin 'son akşam yemeği' tablosunu Erzurum yemekleriyle bütünleştirdik. Mona Lisa cağ kebabı yiyor, Paplo Picasso'nun ağlayan kadını su böreği yiyor. Fride Kahlo, süt döken kadın gibi önemli eserlerle Erzurum'u tanıtmaya çalıştık dedi. Öğrencilerinin sezon boyunca yaptıkları resimlere yıl sonu sergisinde yer verdiklerini belirten Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun, Çok sayıda eser arasında seçme yaparak 110 resmi tarihi Çifte Minareli Medrese'de sergiledik. Bu yıl ki sergimizin yanısıra Erzurum'u Türkiye ve dünyaya tanıtmak için farklı bir çalışma yaptık. Leonardo da Vinci tablosunu Erzurum'a uyarladık. Kaplumbağa terbiyecisini ocak başına geçirerek cağ kebap kestirdik, Mona Lisa'ya cağ kebabı yedirdik. Frida Kahlo'nın kadayıf dolması yediği tablolarla Erzurum'un turizmine katkı sağlamak istedik. Sergimizde ayrıca Erzurum'un simgesi haline gelen Oltu taşı ve kış sporlarıyla ilgili eserlere de yer verdik diye konuştu.(DHA)