Üye Girişi
Haberler

Erzurum Kongre Binası buram buram tarih kokuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kongre Binası buram buram tarih kokuyor Cumhuriyet ve Milli Mücadeleye giden yolda önemli kararlar burada alındı Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.

Erzurum Kongre Binası buram buram tarih kokuyor

Cumhuriyet ve Milli Mücadeleye giden yolda önemli kararlar burada alındı

ERZURUM - Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." sözlerini ifade ettiği Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Vilayat-ı Şarkiye Müdafa'a-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi'nin kararı ile Erzurum Kongre Binası'nda toplandı. Tarihi bina ger gün yüzlerce ziyaretçiyi kabul ediyor.

Milli Mücadele'nin kilit taşı olarak önemli kararların alındığı kongrenin toplandığı bina, hala o günün ruhunu yaşatıyor. Erzurum Valiliği, Kongre Binası ile ilgili yaptığı paylaşımda, " Erzurum Kongre Binası, 1864'de Sanasaryan Koleji olarak yapılmıştır. Cumhuriyet öncesinde bina satın alınarak devlete kazandırılmıştır. Bina 1924 sonlarında bir yangın geçirmiş ve ahşap kısım tamamen yanmıştır. Yangından sonra onarılan bina, Gazi İlkokulu olarak 1926'da hizmete açılmış, zaman içerisinde Yapı Sanat, Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Fen Lisesi olarak varlığını devam ettirmiştir. Okulun bir salonu 1960'da Atatürk ve Erzurum Kongresi Müzesi olarak ziyarete açılmış, 2011-2013 yılları arasında TBMM Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan restorasyon sonrasında 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü) 'na devredilmiştir. Günümüzde Kongre Binası Erzurum Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir." dedi.

Binanın Valilik koordinesinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce projelendirilip ihale edildiği belirtilen paylaşımda, daha sonra şöyle denildi, "05.07.2017 tarihinde ihale edilen proje, yaklaşık bir yıl sürmüş ve 2018 yılında tamamlanarak, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinliklerinde açılmıştır. Envanterinde 248 tablo, 47 hat, 11 özgün baskı, 6 heykel, 10 seramik olmak üzere 322 nadide eser barındıran müzede, Türkiye'de tek olan Esma'ül Hüsna koleksiyonu da yer almaktadır. Erzurum Kongre Müzesi, şehit ve gazi yakınları, öğretmen, öğrenci ile 65 yaş üzeri vatandaşlara ve MüzeKart sahiplerine kapılarını ücretsiz açıyor. Bina yıl içerisinde çeşitli etkinlik ve sergilere de ev sahipliği yapmaktadır.

Erzurum Kongre Binası buram buram tarih kokuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Kültür Sanat
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
AIDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme

Baba ve annenin test sonuçları ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ankara Büyükşehir Belediyesi borcu ne kadar? ABB borcu kaç TL? Filiz Yurtkoru kimdir? CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru kaç yaşında ve nereli? Anadolu parsı nedir? Anadolu parsı Türkiye'de var mı? ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR | 14 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Kasım Perşembe İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? BEDAŞ-AYEDAŞ kesinti sorgula! Az önce deprem mi oldu? 14 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 13 Kasım 2024 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.