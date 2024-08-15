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Erzurum'daki tarihi tabyalar koruma altına alınıyor

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Erzurum'da bulunan ve tarih boyunca savunmada büyük önem arz eden 6 tabya, koruma altına alınacak. Vali Mustafa Çiftçi, tabyaları inceleyerek bakım ve korunma talimatı verdi.

Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük önem arz eden tabyalardan 6'sının daha koruma altına alınacağı bildirildi.

Osmanlı'nın doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya, bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, şehir kırsalındaki Gez, Toparlak, İlave, Küçük Höyük ve Büyük Höyük ile Kaburga tabyalarını gezip, incelemelerde bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'dan tabyalar hakkında bilgi alan Çiftçi, kentin tarih boyunca savunulması açısından büyük önem arz eden tabyaların bakım ve korunması için talimat verdi.

Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve paydaş kurum müdürleri de Çiftçi'ye ziyaretlerinde eşlik etti.

Vali Çiftçi, daha önce Ağzıaçık, Uzunahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ile Mecidiye tabyalarında da incelemelerde bulunmuş ve bu tarihi yapıların korunması için çalışma yapılması talimatı vermişti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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