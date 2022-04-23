Erzurum'da üniversite öğrencilerinden hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da üniversite öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "palyaço" kıyafeti giyip şehir hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz yaptı.

Erzurum Şehir Hastanesi yönetimince Çocuk Hastalıkları Kliniğinde çocukların eğlenip mutlu olması için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Hastanenin çocuk servisi ve polikliniklerinin Türk bayrağı ve balonlarla süsleyen sağlık çalışanları, burada yatarak tedavi gören çocuklara pasta ikram etti.

Çocuk servisini ziyaret eden üniversite öğrencilerinden oluşan "Renkli Dokunuşlar Grubu" da palyaço kıyafetleriyle odalarında sürpriz yapıp çeşitli hediyeler verdiği çocukların yüzünü güldürdü.

Gönüllüler, çocuklarla müzik eşliğinde oyunlar oynayıp dans etti.

Renkli Dokunuşlar Grubu'ndan üniversite öğrencisi Mehmet Akif Dönmez, AA muhabirine, gönüllü olarak kurs ve biriktirdikleri harçlıklarıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

23 Nisan dolayısıyla hasta çocukları ziyaret edip onlara moral vermek istediklerini anlatan Dönmez, "Çocuklarla eğlenip oynayarak acılarını hafifletmeyi düşündük. Etkinliğimizle çocuklar kadar aileleri de moral buldu. Hepimizin yaşı büyük olmasına rağmen bugün bizler çocuk olduk. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.