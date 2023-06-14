Erzurum'da onlarca medeniyete ait kıymetli yüzlerce taş eser açık alanda sergilenecek bir müze kuruluyor. Aziziye Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile araştırmacılar için önemli bir fırsat sunulacak.

Erzurum'da Taş Eserler Müzesi kuruluyor

500 adet taş eser açık alanda sergilenecek

ERZURUM - Anadolu'da bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'da Taş Eserler Müzesi kuruluyor. Onlarca medeniyete ait kıymetli yüzlerce taş eser Erzurum'un dört bir tarafından toplandı.

Aziziye Belediyesi Erzurum'da önemli bir eksiği giderecek projeye imza atıyor. Daha önce Erzurum Müzesi olarak kullanılan alanda yaklaşık 500 taş eserin sergileneceği bir müze kuruluyor. 2016 yılında ortaya çıkan müze fikri hayata geçirildi ve eserler bu alanda toplanmaya başlandı. Eserlerin kimisi evlerin temellerinden çıktı, kimisi duvarların bir parçasıydı, kimisi bir köy evinin bahçesinde duruyordu ve kimisi kaderine terk edilmiş durumda bulundu.

Araştırmacılar için önemli fırsat

Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö. 4900 yıllarında kurulduğu tahmin ediliyor. Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar, Safeviler ve Osmanlılar gibi daha bir çok uygarlığın izlerini taşıyan Erzurum'da dağınık olan taş eserler böylece hem korunmuş olacak hem de araştırmacılar açısından inceleme fırsatı vermiş olacak.

"Yıllardan beridir eserler toplanıyor"

Erzurum'a bir taş eserler müzesi yapma fikrinin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Daha önce ilçemiz sınırları içinde bulunan yerleşim alanlarında tespit ettiğimiz ve depolarımızda muhafaza ettiğimiz taş eserleri değerlendirme noktasında bir proje çalışması yaptık. Daha sonra Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile gerekli görüşmeleri yaparak eskiden müze olarak kullanılan alanda "Taş Eserler Müzesi" fikrini hayat geçirmiş olduk. Erzurum'un kadim geçmişinden zamanımıza kadar gelen taş eserleri burada hem geleceğe taşımış olacağız hem de önemli bir arşiv çalışması yapmış olacağız" dedi.

"Başka eserlerim kazanılmasına vesile olacak"

Çalışmaların yaklaşık 1-2 ay içinde bitirilmesini hedeflediklerini söyleyen Başkan Orhan, "Çevre düzenlemesi ve eserlerin yerlerine konulması işlemlerinin en kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz. Sadece Erzurum için değil tüm dünya için kıymetli bir müze olacak. Ziyaretçileri bilgilendirme noktasında da hazırlık yapıyoruz. Müze de birçok inanca ve medeniyete ait eserler var. Bin yılları aşan eserler var. Bunların tespiti ve incelenmesi içinde gerekli girişimleri yapıyoruz. Bazıları kendi dönemlerine ait müstesna eserler. Umuyoruz ki, bu müze ile birlikte kenarda köşede kalmış başka eserlerde bu vesile ile gün ışığına çıkacak. Çünkü artık benzeri eserlerin sergilendiği bir müzenin olduğunu insanlar bilecek. Burası araştırma ve akademik çalışmalar içinde de adeta bir laboratuvar görevi göreceğine inanıyoruz." diye konuştu.