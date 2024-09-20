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Erzurum'da Tarihi Toparlak Tabyası'nda Temizlik ve Bakım Operasyonu

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Erzurum jandarma ekipleri, 'Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi' kapsamında Toparlak Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Vali Mustafa Çiftçi'nin öncülüğünde yapılan operasyon, yıllardır ihmal edilen tarihi eserin korunmasını amaçlıyor.

Jandarmadan tabya temizlik ve bakım operasyonu

ERZURUM - Erzurum jandarma ekipleri bu kez kendilerine zimmetlenen tarihi eserde temizlik ve bakım operasyonu yaptı.

"Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında Vali Mustafa Çiftçi tarafından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğuna verilen Toparlak Tabyası'nın temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Jandarma Komando, Asayiş ve Destek birlikleri ile Jandarma Arama ve Kurtarma, Su Altı Arama ve Kurtarma, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri'nin katılımıyla Toparlak Tabyası'nda örmek bir çalışma gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri yıllardan beridir ihmal edilen ve unutulan Toparlak Tabyası'nda ilk etapta genel bir temizlik yaptı.

Tabyalar 23 kuruma zimmetlendi

Şehrin çevresinde görüş açısı yüksek tepelere düşman baskın ve istilalardan korumak için inşa edilen tabyaları bizzat gezerek incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, tabyaların korunması için genel bir emir yayımladı. Ardından "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" kapsamında 23 tabyayı, bakım, onarım ve temizliklerini yapmak üzere ilimizde faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluşun sorumluluğuna verdi. Valilik tarafından kültürel ve doğal miras değerlerinin korunması hakkında genel emri yayımlandı.

Erzurum'da Tarihi Toparlak Tabyası'nda Temizlik ve Bakım Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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