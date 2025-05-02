Erzurum'da Tabyalarda Bahar Temizliği

Tabyalarda bahar temizliği

ERZURUM - Erzurum'da, ecdat yadigarı olan tabyalarda bahar temizliği yapıldı.

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği üyeleri ve öğrenciler, Erzurum Valiliği tarafından kendilerine emanet edilen Küçük Kiremitliktepe Tabya'da, bahar ayı vesilesiyle çevre temizliği yapıldı. Vatandaşlardan ve öğrencilerden oluşan 30 katılımcı, tabyadaki çöpleri topladı. Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, geçtiğimiz yılda kendilerine emanet edilen tabyada temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, yıl içinde Hıdırellez için dernekleri öncülüğünde etkinliklerin düzenleneceğini ifade edilerek, "Kültürümüzde Hıdırellez olduğu günlerde evde temizlik yapılmaz, daha öncesinden yapılır. Bu kadim gelenek için sembolik olarak tabyayı evimiz olarak gördük. 'Tabyamızda temizlik yapalım, bu sayede insanlara bu farkındalığı oluşturalım, bu adetimizi hatırlatalım' dedik. Bu temizliği ecdada vefa olarak yaptık. Aynı zamanda bir bahar temizliği ve yenilenme harekatı olarak değerlendirdik" dedi.