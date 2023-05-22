Erzurum'da Rauf Paşa Namazgahı

Osmanlı zamanında yakınında cami veya mescit bulunmayan şehir dışındaki alanlarda, namaz kılmak için oluşturulan mekanlara namazgah denilirdi. Erzurum'da da ecdattan miras kalan bir namazgah mevcut.

Genellikle kervan yollarında ve mesire yerlerinde görülen bu namazgahlar birkaç kişinin namaz kılmasına imkan veriyordu. Ordugah namazgahları olarak da adlandırılabilecek, büyük kitlelerin namaz kılmasına imkan sağlayan mihraplı ve minberli namazgahların dışında bayram, cuma, teravih ve cenaze namazları için inşa edilen namazgahlar da vardır.

Erzurum'da da ceddimizden miras kalan bir namazgah var. Bu namazgah Yukarı Köşk Mahallesinde, Köşk Aile Bahçesi'nin güneyinde bir parkın içinde muhafaza ediliyor. Erzurum'da az bilinen Rauf Paşa Namazgahı, mihrap taşı üzerindeki kitabesine göre H.1239 - M. 1823 tarihinde, Erzurum'da Valilik yapmış olan Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrap taşının güney yüzü de çeşmedir. Ancak çeşme günümüze ulaşmamıştır. Kıble taşı eksiksiz ve hasarsız dikildiği günden bugüne gelen ve zarar görmeyen Rauf Paşa Namazgahı için etrafı çevrilerek ve üstü kubbe ile örtülmüştür. Bir çok vatandaşın mihrap taşını ve koruyucu yapıyı kabir sandığı da ifade ediliyor. Bu amaçla yıllar önce namazgahın yanına açıklayıcı bilgi konuldu. - ERZURUM