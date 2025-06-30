Erzurum'da Piknikte Bulunan Bronz Disk Bizans Dönemine Ait Olabilir

Erzurum'da Piknikte Bulunan Bronz Disk Bizans Dönemine Ait Olabilir
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Erzurum'da piknik yapan bir kişinin bulduğu bronz disk, yapılan incelemeler sonucunda Bizans dönemine ait olabileceği düşünülüyor. Disk, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ERZURUM'da piknik yapan kişi, arazide bronz disk buldu. Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen diskin Bizans dönemine ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Yakutiye ilçesinin kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde hafta sonu piknik yapan bir kişi, arazide bronz disk buldu. Bu kişi diski Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi. Tarihi eser Erzurum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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