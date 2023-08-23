Erzurum'da Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Palandöken Kültür Yolu Festivali'nde Ahmet Tuzlu ve Nevid Müsmir'in konseri büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Erzurum durağındaki etkinlik ve programlar tüm hızıyla sürüyor.

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde İbrahim Erkal Dadaş Sanat ve Kültür Merkezi'nde TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Ahmet Tuzlu ve Tebrizli Sanatçı Nevid Müsmir bir konser verdi. Sanatçılara Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Coşkun ve saz sanatçıları eşlik etti. Konserde başta Kerkük ve Erzurum türküleri başta olmak üzere Türk Halk Müziğinden seçkin eserler seslendirildi. Konsere AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve çok sayıda türkü sever katıldı. - ERZURUM