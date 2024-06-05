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Erzurum'da İmam Hatip Öğrencileri Filistin'e Yardım İçin Kermes Düzenledi

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Erzurum'da imam hatip öğrencileri, yıl boyu yaptıkları resim, robotik kodlama, tablo gibi çalışmaları sergiledi, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Erzurum'da imam hatip öğrencileri, yıl boyu yaptıkları resim, robotik kodlama, tablo gibi çalışmaları sergiledi, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Arapça şiirler, ilahi, koro ve Filistin temalı gösterileriyle devam etti.

Yakutiye ilçesindeki okulların yanı sıra ağırlıkla imam hatip öğrencilerinin yıl boyu yaptıkları çalışmaların Türk ve Filistin bayraklarıyla sergilendiği etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler tarafından geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Programda konuşan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, ÇEDES projesi kapsamında, 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca ilçedeki imam hatip öğrencilerinin öğretmenleri nezaretinde okullarında yaptıkları çalışmaların sergilendiğini söyledi.

Öğrencilerin daha çok değerler ve İslam aleminin çektiği sıkıntılar üzerine çalışmalar yaptığına dikkati çeken Gazioğlu, "Öğrencilerimizin bu anlamda duyarlılık sergilemeleri, milli, manevi değerlere saygılı ve onlara sahip değerleriyle yaşamaları önemli. Biz kültürel zenginliği olan, paylaşımcı ve başkalarının haklarına saygılı olan bir milletin, ecdadın evlatlarıyız. Çocuklarımızın da bu misyonda yetişmesini istiyoruz." dedi.

Gazioğlu, bütün dünyanın önünde Filistin'de katliam yaşandığını, öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirterek, hassasiyet ve duyarlılıklarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

2 milyon 200 bin liranın üzerinde Filistin'e nakdi para gönderildi

ÇEDES Koordinatörü ve Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Abdusselam Koçak da 81 ilde yürütülen ÇEDES projesinin değerler eğitimi de olduğunu vurguladı.

"İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. Hastanelerin, çadır kamplarının, okulların bombalandığı dünyada çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için bu proje yine varlığını devam ettirecektir inşallah" diyen Koçak, Erzurum olarak bu sene birinci dönemde tüm okullarda Filistin'e yardım için kermes düzenlediklerini, il olarak 2 milyon 200 bin liranın üzerinde Filistin'e nakdi para gönderdiklerini, Türkiye Yüzyılı'nda değerlerine bağlı, bilime sevdalı bir gençlik yetiştirmeyi ümit ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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