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Erzurum'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Eserlerini Sergiledi

Erzurum'da Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri Eserlerini Sergiledi

Kültür Sanat Haberleri

Erzurum'da bulunan üç halk eğitim merkezi kursiyerleri bir yıllık emeklerini sergiledi. Palandöken, Yakutiye ve Aziziye Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından ortaya çıkarılan eserler Erzurum halkının beğenisine sunuldu.

Erzurum'da bulunan üç halk eğitim merkezi kursiyerlerinin bir yıllık emeklerini sergiledi.

Yakutiye Kent Merkezi'nde düzenlenen sergi ve etkinliğe ilgi oldukça yoğun oldu. Palandöken, Yakutiye ve Aziziye Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında bin bir emek ve göz nuru ile ortaya çıkarılan eserler Erzurum halkının beğenisine sunuldu. Çadırlarda yaptıkları eserleri ve ürünleri beğeniye sunan kursiyerlerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Beyzanur Karaca, bünyelerinde bulunan kurslara katılan kursiyerlerin başta anaokulu ve kreş olmak üzere bir çok kurumda çocukların gelişimine destek olduklarını ifade ederek, "Çocuk gelişimi ile ilgili eğitim alan herkesi kurslarımıza davet ediyoruz. Burada kurslarımızda yaptığımız faaliyetleri anlatıyor ve sergiliyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Yakutiye Erzurum Kültür Sanat Haberler

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