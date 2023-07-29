Erzurum Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı vesilesiyle 'Deyişlerle Derin Sızımız Kerbela' adıyla bir program düzenledi. Programa ilgi oldukça fazlaydı ve birlik ve beraberliğe dair değerli bir mesaj verildi.

Erzurum'da "Deyişlerle Derin Sızımız Kerbela"

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı vesilesiyle "Deyişlerle Derin Sızımız Kerbela" adıyla bir program düzenledi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi ile Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen "Deyişlerle Derin Sızımız Kerbela" programına ilginin oldukça fazla olduğu görüldü.

Muharrem Ayı, Aşure Günü ve Kerbela olayının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğin aynı zamanda birlik ve beraberliğe dair verilen değerli bir mesaj olduğu söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Ergün Engin, "10 Muharrem'de yaşanan Kerbela hadisesinin seneyi devriyesinde bir araya gelip, o gün müminleri asırlardır derin bir hüzne boğan Kerbela hadisesini anmak istedik" dedi.

Erzurum Alevi Dedesi Mahmut Baba ise Erzurum'da yıllar sonra böyle anlamlı bir programın düzenlenmiş olmasının hem hüznünü hem de heyecanı bir arada yaşadıklarını belirterek, "Burada bizleri bir araya getiren, hüznü beraber yaşamamıza vesile olana herkese teşekkür ederiz. Kerbelayı iyi anlamak ve anlatmak lazım" diye konuştu.

Sunumunu Yakup Çağlayan'ın yaptığı "Deyişlerle Derin Sızımız Kerbela" programına Mehmet Çalmaşur, Said Gülebenzer, Bayram Şengül, Ali Çelebioğlu, Orhan Pullu, İlayda Karagöl, Asude Şeker Güven, Metin Kara, Şahin Sarıgül ve Binali Bektaş sazlarıyla, sözleriyle ve deyişleriyle katıldılar.